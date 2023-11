Top-5 des pays africains où l’on achète le plus en ligne

https://fr.sputniknews.africa/20231106/top-5-des-pays-africains-ou-lon-achete-le-plus-en-ligne-1063360190.html

Parmi les pays africains qui englobent le plus d’acheteurs sur Internet, le Nigeria brille à la première place, indique un rapport du cabinet TechCabal... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Le Nigeria, l’Égypte et l’Afrique du Sud occupent le podium du classement des pays africains où le commerce électronique implique le plus la population, c’est ce qui ressort d’un rapport du cabinet de conseil en économie numérique TechCabal Insights.Avec 90,9 millions d’utilisateurs du commerce électronique (environ 42,6% de sa population), le Nigeria est en tête de la liste présentée dans le document "Future of Commerce: Outlook for 2024", publié le 12 octobre. Quant au critère de la pénétration d’Internet, le pays occupait la sixième place dans le classement de Business Insider publié en août 2022.L’Égypte se range deuxième, avec 62,4 millions d’acheteurs en ligne, toujours selon TechCabal Insights. Les réformes gouvernementales ont encouragé les détaillants informels à formaliser leurs opérations. Le volume du marché électronique devrait passer de 7,88 milliards de dollars en 2023 à 15,71 milliards de dollars d’ici 2028.Avec 55,7 millions d’habitants, l’Afrique du Sud se positionne troisième. L'utilisation de 3D Secure dans les transactions en ligne a réduit l’abandon de panier. Les principales catégories de produits achetés sont les données et le temps d'antenne, les vêtements et divertissements en ligne. Ce pays est suivi par le Kenya (22,6 millions d’utilisateurs du commerce électronique).Celui-ci possède un taux élevé d’inclusion financière, précise TechCabal. Les principales catégories de commerce électronique incluent les jouets, les meubles, la mode, les appareils électroménagers, l’alimentation et les soins personnels, l’électronique et l’audiovisuel.Enfin, le Maroc arrive cinquième, comptant 14,7 millions d’acheteurs en ligne. Le royaume chérifien a aussi le deuxième taux de pénétration d’Internet le plus élevé du continent. Les transactions en ligne utilisant des cartes nationales ont augmenté de 43% au cours de l’année 2020, note le cabinet.Une hausse attendueLe chiffre d’affaires du commerce électronique devrait augmenter sur le continent de 10,4% par an jusqu’en 2027, à 59,18 milliards de dollars. En 2022, cet indice s’est élevé à 32,49 milliards, ayant fait ainsi un bond à partir d’un volume de 13,58 milliards, enregistré en 2018.Le nombre d'acheteurs en ligne africains devrait également augmenter de 17,9% en moyenne par an entre 2023 et 2027. Il pourrait atteindre 609,3 millions d’acheteurs en 2027 contre 387,5 millions d’acheteurs en 2022, selon les prévisions du cabinet.Autrement dit, le taux d’adoption du commerce électronique sur le continent devrait passer de 32% en 2022 à 44% en 2027. Les facteurs qui devraient y contribuer sont le nombre croissant d'utilisateurs de l'Internet mobile, ainsi que la hausse de l’adoption des services financiers numériques, notamment l’Internet banking et l’argent mobile.

