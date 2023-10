https://fr.sputniknews.africa/20231006/ce-pays-africain-devient-le-6e-sur-le-continent-a-beneficier-de-linternet-a-haut-debit-de-starlink-1062591608.html

Ce pays africain devient le 6e sur le continent à bénéficier de l’Internet à haut débit de Starlink

Après le Nigeria, le Kenya, le Mozambique, le Rwanda et le Malawi, voici le tour de la Zambie. Ce pays africain se dote désormais aussi du service Internet par... 06.10.2023, Sputnik Afrique

Le fournisseur d’accès à Internet par satellite Starlink, du milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk, a commencé ses activités en Zambie, a fait savoir l’entreprise sur son compte Twitter le 5 octobre.La publication est accompagnée d’une image présentant une carte du continent africain où la Zambie est marquée comme connectée au réseau. Qui plus est, il est possible d’y retrouver cinq autres pays africains disposant déjà des services de Starlink: le Nigeria, le Kenya, le Mozambique, le Rwanda et le Malawi.L’expansion en coursLa société Starlink poursuit son expansion sur le continent africain. Elle ambitionne la possibilité d’une couverture dans 23 pays avant la fin de l’année 2023.Récemment, Bloomberg a rapporté qu’Elon Musk associerait Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) à l’entreprise de commerce électronique Jumia Technologies AG. Le but est d’étendre les services haut-débit par satellite en Afrique.Starlink est un réseau satellite conçu pour fournir un accès haut-débit partout sur la planète. Le projet a été mis en œuvre en 2018 par SpaceX, dont les satellites Starlink ont été lancés en mai 2019. Ils sont opérationnels dans une trentaine de pays.

