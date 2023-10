https://fr.sputniknews.africa/20231002/starlink-delon-musk-se-lance-a-la-conquete-de-lafrique-1062487828.html

Starlink d'Elon Musk se lance à la conquête de l’Afrique

Starlink d'Elon Musk se lance à la conquête de l’Afrique

02.10.2023

Elon Musk poursuit son expansion en Afrique et va associer Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) à la société de commerce électronique Jumia Technologies AG, rapporte Bloomberg.Cette dernière, qui compte Pernod Ricard SA et Goldman Sachs Group Inc. parmi ses investisseurs, vendra des terminaux satellites et autres kits Starlink dans certains pays africains, à commencer par le Nigéria, prévu dans les semaines à venir, a déclaré Hisham El Gabry, son directeur commercial.Il a ajouté que dès le mois d’octobre les ventes commenceraient au Nigeria, puis au Kenya et pour aboutir à un total de 11 pays africains dans lesquels opère déjà Jumia.Starlink a confirmé l'accord sans ajouter de détails supplémentaires.Objectif: 23 pays avant fin 2023Le partenariat avec Jumia aidera Starlink à vendre des terminaux dans des zones dépourvues d'adresses officielles et de cartographie de la ville. Les terminaux portables qui se connectent aux satellites en orbite terrestre basse pourraient contribuer à fournir des services à large bande sur le continent ayant la plus faible pénétration d'Internet au monde.Starlink offre déjà des services commerciaux au Nigeria, au Rwanda, au Mozambique et au Kenya. Au total, la société a prévu de couvrir 23 pays du continent avant la fin de l’année 2023.

