Elon Musk se moque de Zelensky et ridiculise Trudeau - image

Une semaine après l’accueil de Zelensky par Trudeau, Elon Musk s’est moqué des deux. Avec un photomontage, il a ironisé sur le premier qui ne peut pas passer... 02.10.2023, Sputnik Afrique

Le Président ukrainien et le Premier ministre canadien, qui avaient affiché leur bonne entente à Ottawa il y a une semaine, ont été pris pour cible par le propriétaire de X (anciennement Twitter) Elon Musk.Celui-ci a publié dimanche un mème sur X, se moquant de l'aide américaine à l'Ukraine. Plus précisément, le mème présente une image retouchée de Volodymyr Zelensky avec la légende: "Quand cela fait 5 minutes et que vous n’avez pas demandé un milliard de dollars d’aide."Le mème est une version photoshopée d'un mème populaire qui porte différents noms, y compris le "mème du visage tendu", popularisé pour la première fois en 2014, selon Know Your Meme.Le patron du réseau social a ainsi réagi à la signature par Joe Biden d’un projet de budget pour ces prochains 45 jours signé par Joe Biden. Adopté d’urgence par le Congrès américain pour éviter le "shutdown" ce budget exclut l’aide à l’Ukraine demandée par la Maison-Blanche.Écraser la liberté d’expression est honteuxQuant à Justin Trudeau, Elon Musk lui a reproché d’avoir "écrasé la liberté d’expression" dans le pays. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Trudeau a rendu obligatoire pour les services de streaming en ligne un enregistrement formel auprès du gouvernement pour les "contrôles réglementaires".Le milliardaire a jugé cela "honteux".

