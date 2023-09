https://fr.sputniknews.africa/20230918/elon-musk-commente-de-facon-inattendue-la-contre-offensive-ukrainienne--1062185188.html

Elon Musk commente de façon inattendue la contre-offensive ukrainienne

Le patron de Tesla et SpaceX s'est exprimé de manière virulente sur les résultats de la contre-offensive ukrainienne. Il a noté l’échec de Kiev et ses lourdes... 18.09.2023, Sputnik Afrique

L'Ukraine a perdu trop de personnes lors de sa contre-offensive, mais n'a pas réussi à avancer de manière significative sur le front. C’est ce qu’a écrit le milliardaire Elon Musk sur sa page X.L'utilisation de Starlink limitée pour KievRécemment, le patron de SpaceX et Tesla a été critiqué par l’Ukraine pour l’avoir empêché de mener une attaque majeure contre la marine russe en mer Noire, près de la Crimée. L'homme d'affaires a déclaré qu'il avait délibérément limité l'utilisation ukrainienne du service de communication par satellite Starlink, car il voulait "aider les gens, pas les tuer".Une contre-offensive "infructueuse"L’armée de Kiev mène depuis le 4 juin une contre-offensive sur les axes de Donetsk-Sud, d'Artiomovsk et de Zaporojié, lançant au combat des unités entraînées par l'Otan et du matériel militaire occidental. Cependant, elles n'ont pas réussi à obtenir de succès, ont constaté à de nombreuses reprises tant les autorités russes que des analystes étrangers, voire une partie de l’Occident.Vladimir Poutine a déclaré le 12 septembre que les résultats de la contre-offensive ennemie étaient inexistants et a noté que les pertes de Kiev s’élevaient à 71.000 personnes. Quant aux équipements militaires éliminés, 543 chars et 18.000 véhicules blindés ont été anéantis.En outre, le Président russe avait déjà noté le 4 septembre qu’il ne s’agissait pas seulement "d’une stagnation", mais d’un fiasco.Le 10 septembre, Volodymyr Zelensky a lui-même appelé dans une interview pour la chaîne CNN à ne pas croire à une fin heureuse de la contre-offensive des troupes ukrainiennes. Il a aussi reconnu les graves pertes au sein de son armée.

