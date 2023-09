https://fr.sputniknews.africa/20230912/poutine-a-evalue-les-pertes-de-kiev-lors-de-sa-contre-offensive--1062051856.html

Poutine a évalué les pertes de Kiev lors de sa contre-offensive

Poutine a évalué les pertes de Kiev lors de sa contre-offensive

Le Président russe a dressé ce 12 septembre le bilan des pertes ukrainiennes lors de la contre-offensive. Selon lui, elle n’a pas de résultats, mais environ... 12.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-12T10:26+0200

2023-09-12T10:26+0200

2023-09-12T11:01+0200

russie

ukraine

opération militaire

bilan

contre-offensive

donbass. opération russe

pertes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0a/1059152574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_459afb19923f74768f421879d55c3f52.jpg

Les résultats de la contre-offensive ukrainienne n’existent pas, a déclaré ce 12 septembre Vladimir Poutine lors d’une session plénière du Forum économique oriental.Selon le Président russe, les pertes de Kiev s’élèvent à 71.000 personnes.En outre, 543 chars et 18.000 véhicules blindés ennemis ont été détruits.Une contre-offensive ratéeLes troupes ukrainiennes mènent depuis le 4 juin une contre-offensive sur les axes de Donetsk-Sud, d'Artiomovsk et de Zaporojié, lançant au combat des unités entraînées par l'Otan et du matériel militaire occidental. Cependant, elles n'ont pas réussi à obtenir de succès, ont constaté à de nombreuses reprises tant les autorités russes que des analystes étrangers, voire une partie de l’Occident.Le dirigeant russe a souligné le 4 septembre qu’il ne s’agissait pas seulement "d’une stagnation" mais d’un fiasco.En outre, des médias, des experts militaires américains et européens le confirment également, écrivant sur la défaite de la campagne d’été de Kiev et soulignant l’efficacité des champs de mines russes et de la défense des lignes fortifiées.Qui plus est, le Président ukrainien a lui-même estimé dans une interview à la chaîne CNN le 10 septembre qu’il ne fallait pas croire à la fin heureuse de la contre-offensive. Selon lui, son armée a subi de graves pertes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, bilan, contre-offensive, pertes