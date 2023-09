https://fr.sputniknews.africa/20230905/contre-offensive-de-kiev-plus-de-66000-soldats-ukrainiens-tues-selon-la-defense-russe-1061885807.html

Contre-offensive de Kiev: plus de 66.000 soldats ukrainiens tués, selon la Défense russe

Contre-offensive de Kiev: plus de 66.000 soldats ukrainiens tués, selon la Défense russe

Kiev a perdu plus de 66.000 soldats et 7.600 unités d'équipement militaire en trois mois de contre-offensive, a indiqué ce 5 septembre la Défense russe...

Depuis le début de sa contre-offensive, l’Ukraine a perdu plus de 66.000 militaires et 7.600 unités d’équipement, a rapporté ce 5 septembre le ministère russe de la Défense.Uniquement en août, l’armée russe a abattu plus de 1.000 drones, 159 roquettes de HIMARS et 13 missiles de croisière, a noté Sergueï Choïgou par visio-conférence.Les forces armées russes continuent de détruire l’infrastructure militaire de l’Ukraine par des frappes de précision, souligne-t-il. Au cours du seul mois dernier, 34 postes de commandement des forces armées ukrainiennes et de contrôle opérationnel-tactique ont été touchés", précise le ministre. Aucune percée de KievLes forces armées ukrainiennes n’ont atteint leurs objectifs sur aucun des axes, indique la Défense russe. Pour tenter de dissimuler leur échec, les militaires ukrainiens frappent des cibles civiles et présentent ces attaques comme des victoires, souligne l'instance. La situation la plus compliquée s’est déroulée sur l’axe de Zaporojié, où "l'ennemi a amené des brigades de combat de la réserve stratégique, dont le personnel s'est entraîné sous la direction d'instructeurs occidentaux". En revanche, l'armée russe a considérablement amélioré ses positions sur les axes de Koupiansk et de Kremensk, a ajouté Sergueï Choïgou.Début août, la Défense russe a fait état de l'élimination de plus de 43.000 soldats ukrainiens et d'environ 5.000 unités d'équipement.

