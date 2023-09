https://fr.sputniknews.africa/20230911/la-contre-offensive-ukrainienne-naura-pas-de-happy-end-a-avoue-zelensky-1062043732.html

La contre-offensive ukrainienne n'aura pas de "happy end", a avoué Zelensky

La contre-offensive ukrainienne n'aura pas de "happy end", a avoué Zelensky

Volodymyr Zelensky a appelé à ne pas croire à une fin heureuse de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes dans son interview à la chaîne CNN le 10... 11.09.2023, Sputnik Afrique

Il ne faut pas s’attendre à un "happy end" de la contre-offensive ukrainienne, a estimé le Président ukrainien auprès de la chaîne de télévision américaine CNN.Commentant les critiques sur la lenteur de la contre-offensive, il a déclaré qu’"elle continu[ait]", quoi qu’il arrive.La contre-offensive qui "a échoué"Les troupes ukrainiennes mènent depuis déjà trois mois une contre-offensive dans les directions du Donetsk-Sud, d'Artiomovsk et de Zaporojié, lançant au combat des unités entraînées par l'Otan et du matériel militaire de ce dernier. Cependant, elles n'ont pas réussi à obtenir de succès sur aucun axe du front, ont constaté à de nombreuses reprises tant les autorités russes que des analystes étrangers, voire une partie de l’Occident.Comme l’a souligné ce 4 septembre Vladimir Poutine, il ne s’agit pas seulement "d’une stagnation" mais d’un fiasco de l’armée ukrainien.Des médias, des experts militaires américains et européens le confirment également écrivant sur la défaite de la campagne d’été de Kiev et soulignant l’efficacité des champs de mines russes et de la défense construite sur plusieurs lignes fortifiées.Sur fond d’échecs de Kiev, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a estimé que l’offensive des forces ukrainiennes se poursuivrait "pendant encore plusieurs mois". Les États-Unis avaient commencé à fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine qui ne sont pas d’ailleurs en mesure de changer radicalement la situation, selon les experts interrogés par Sputnik.

