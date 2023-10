https://fr.sputniknews.africa/20231001/le-pentagone-a-epuise-presque-toutes-les-aides-a-la-securite-pour-kiev-selon-un-haut-grade-us-1062479157.html

Le Pentagone a "épuisé presque toutes les aides à la sécurité" pour Kiev, selon un haut gradé US

Le Pentagone a "épuisé presque toutes les aides à la sécurité" pour Kiev, selon un haut gradé US

Les fonds d’aide à la sécurité sont presque épuisés, a affirmé un responsable du Pentagone, alors que le Congrès a suspendu le soutien américain à l’Ukraine... 01.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-01T22:22+0200

2023-10-01T22:22+0200

2023-10-01T22:22+0200

international

états-unis

ukraine

livraison d'armes à l'ukraine

congrès des états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/1a/1045928609_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_69ad8fca82110673fc54ed853e32549d.jpg

À sec. Les États-Unis ne pourront pas répondre aux besoins militaires de l’Ukraine si aucun nouveau financement n’est voté, a déclaré le sous-secrétaire à la Défense, Michael McCord, dans une lettre adressée au Congrès.Le responsable souligne encore que le manque de financement déteindrait sur l’achat d’obus de 155 mm, la livraison de drones, de pièces de rechange ou sur la formation des troupes ukrainiennes.Une déclaration qui survient alors que les parlementaires viennent justement de suspendre le financement à l’Ukraine pour éviter à l’administration fédérale de subir un "shutdown", qui aurait laissé des milliers de fonctionnaires au chômage technique. Le Pentagone redoute notamment que Kiev se retrouve à court de munitions et de systèmes antiaériens, alors que la Russie pourrait lancer une offensive hivernale.Aide suspendueCe 30 septembre, le Congrès américain avait voté in extremis une mesure permettant d’éviter le "shutdown" de l’administration fédérale. Les parlementaires avaient tout mis en œuvre pour soulager le budget et s’octroyer une période de répit de 45 jours. Pour cela, les financements à l’Ukraine ont notamment été suspendus.Le Président américain, Joe Biden, s’est dans un premier temps réjoui du vote du Congrès, saluant une mesure permettant d’éviter "une crise inutile qui aurait infligé des souffrances inutiles à des millions d'Américains qui travaillent dur". Le dirigeant a par la suite voulu rassurer Kiev, assurant que cette séquence ne signait pas la fin du soutien américain. "Nous n’abandonnerons pas" l’Ukraine, a-t-il ainsi déclaré.Alors que l’Occident apporte une aide massive à Kiev, tout matériel militaire, fourni à l’Ukraine, est considéré par Moscou comme une cible légitime, a fait savoir à plusieurs reprises la Russie. C’est ce qui a été prouvé sur le terrain, la Défense russe rapportant quotidiennement de la destruction de telle ou telle arme occidentale lors des combats.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, ukraine, livraison d'armes à l'ukraine, congrès des états-unis