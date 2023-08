https://fr.sputniknews.africa/20230804/le-cable-internet-le-plus-long-au-monde-atteint-ce-pays-dafrique-1061075354.html

Le câble Internet "le plus long au monde" atteint ce pays d’Afrique

Le câble Internet "le plus long au monde" atteint ce pays d’Afrique

L'opérateur angolais Unitel a annoncé l'arrivée dans le pays d'un câble en fibre optique sous-marin, qui deviendra "le plus long au monde" à la fin des...

Le câble en fibre optique 2Africa en voie de construction sera long de 45.000 km, ce qui en fera "le plus long du monde", est arrivé à Cacuaco, une banlieue de Luanda, a annoncé la société de télécommunications Unitel Angola.Prévu pour être mis en exploitation en 2024, le système 2Africa aura une capacité de transmission de données allant jusqu'à 180 téraoctets par seconde, a-t-il précisé.Les travaux de construction du réseau de câbles sous-marins ont été lancés en mai 2020 au Royaume-Uni. Le câble contournera l’Afrique le long de la côte ouest avant de retourner en Europe, en Espagne en passant le long de la côte est de l'Afrique et le Moyen-Orient, selon Unitel. Sa mise en exploitation permettra d’améliorer la qualité des services et un accès à Internet plus rapide. Celui-ci est fourni par un consortium d’opérateurs de télécommunication internationaux dont China Mobile International, Meta* (Facebook*), MTN Global Connect, Orange, Center 3 (STC), Telecom Egypt, Vodafone/Vodacom et WIOCC.Grâce à son implication dans ce projet, Unitel Angola ambitionne de s’étendre et de fournir davantage de services de connexion par fibre à ses voisins: la Zambie, la République démocratique du Congo et la Namibie.En parallèle, l’Angola, ainsi que le Kenya, le Rwanda, le Mozambique, la Tanzanie, le Zimbabwe pensent développer le réseau d'accès à Internet par satellite Starlink. Celui-ci pourrait être effectif courant 2023 dans une vingtaine de pays africains susceptibles d'accéder à Internet par satellite.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

