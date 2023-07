https://fr.sputniknews.africa/20230713/la-russie-encourage-les-partenariats-technologiques-au-sein-des-brics-1060519830.html

La Russie encourage les partenariats technologiques au sein des BRICS

La Russie encourage les partenariats technologiques au sein des BRICS

Moscou a l'intention de s'investir dans des partenariats technologiques avec d'autres pays au sein des BRICS, a fait valoir le Président russe. 13.07.2023

Les travaux des BRICS ne se limitent pas à la politique et à l’économie. La Russie veut promouvoir également promouvoir les collaborations technologiques parmi le groupe des Cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a déclaré le Vladimir Poutine.Ces partenariats technologiques pourraient être mutuellement bénéfiques et le sujet sera sans doute abordé lors du prochain sommet des BRICS, qui se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août, a ajouté le chef d’État russe.Des projets sur les technologies pour le calcul avancé, le traitement, le stockage et la transmission de données devraient ainsi voir le jour sous la présidence russe des BRICS en 2024, a ajouté Vladimir Poutine.Géologie, énergie et ferroviaireLe groupe des Cinq discute déjà de plusieurs partenariats technologiques. L’Inde pousse notamment pour mettre en place un mécanisme de coordination pour échanger des technologies avancées dans le domaine ferroviaire. Il faut dire que les cinq pays représentent deux tiers du chiffre d’affaires mondial en matière de fret, comme le rappelait récemment Sergueï Pavlov, directeur général adjoint des Chemins de fer russes.Une plateforme géologique pour partager des données sur les réserves minérales et les technologies minières pourrait également être mise en place, à l’heure où la demande en cuivre, en platine et en métaux rares s’envole.Le secteur de l’énergie est aussi un terrain de jeu favorable pour l’échange technologique, alors que des pays comme l’Inde ou la Chine cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, dans le sillage d’une forte croissance économique. Une coopération mutuelle sur les bonnes pratiques et les technologies avancées en la matière reste une priorité au sein des BRICS, expliquait récemment à Sputnik Anil Sooklal, sherpa sud-africain pour le groupe.

