Les BRICS pourraient créer une "plate-forme géologique"

La Russie a proposé de créer une "plate-forme géologique" des membres du groupe BRICS, ce qui renforcera la coopération des membres de l'association dans le domaine de la géologie. L’initiative a été annoncée à l’issue d’une rencontre entre le ministre russe des Ressources naturelles et de l'Environnement, Alexandr Kozlov, et le chef du Conseil pour la Géoscience d'Afrique du Sud, Mosa Mabuza.Selon le ministre russe, la "plate-forme géologique" pourrait permettre aux BRICS, qui comprennent la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, d'échanger des données sur les réserves minérales et les technologies minières. Une possibilité d’autant plus importante que la demande en minerais croît de manière exponentielle.Évoquant les premières étapes prévues pour mettre en place cette initiative, le ministre russe a évoqué une réunion d'experts et celle des chefs des services géologiques des BRICS. Le programme de coopération devrait inclure des domaines, des formes et des types spécifiques d'interaction bilatérale et multilatérale, en fonction des objectifs de chaque pays BRICS.Selon M.Kozlov, la création d'une "plate-forme géologique" sera discutée plus en détail lors de la commission intergouvernementale de la Russie et de l'Afrique du Sud le 30 mars à Pretoria.Qui sont les BRICS ?Les BRICS sont une association interétatique comprenant la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et le Brésil. Cette union a été créée en 2006. En 2011, la République d'Afrique du Sud a rejoint le groupe. Ce dernier constitue un marché mondial à grande échelle. Le nombre total de leurs habitants est d'environ 2,8 milliards de personnes, soit 42% de la population mondiale. Les principaux domaines dans lesquels les membres des BRICS coopèrent sont le commerce, l'investissement, la finance, le numérique et le développement durable.

