Les BRICS pourraient créer un mécanisme d'échange de technologies ferroviaires avancées

"Le plus important est de créer un mécanisme consacré aux projets d'innovation et à l’échange de nos compétences, que nous possédons [en Russie] et qui sont parmi les meilleures au monde. Cela inclut le trafic lourd [ferroviaire] et les systèmes de sécurité [sur les chemins de fer], qui sont très importants aujourd'hui […]. Nous en discutons actuellement avec tous les participants afin de créer une telle institution", a-t-il indiqué.