Quelle région d’Afrique a le plus fort taux de couverture Internet?

Le monde actuel ne peut se passer d’Internet. Ce réseau informatique mondial est aussi utilisé en Afrique même si pour l’instant, son accessibilité n’y est pas... 22.04.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique australe était la région la plus connectée à Internet du continent en janvier 2023 avec 76% d’utilisateurs, a annoncé le 21 avril l’agence Ecofin, qui s’appuie sur les données du site Data Reportal.Le sud de l’Afrique est suivi de l’Afrique du Nord (65,9%). L’Afrique de l’Ouest (48%) complète le podium.Viennent ensuite l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est avec respectivement 27,9% et 23,1%, toujours selon l’agence.Ce classement confirme la tendance; le top 5 d’un classement mondial des pays où les habitants passent le plus de temps sur Internet comprend un seul pays d’Afrique: l’Afrique du Sud.Taux de pénétration des réseaux sociauxMême si les Sud-Africains passent un temps record sur Internet, ce sont les septentrionaux qui utilisent le plus les réseaux sociaux en Afrique, selon la société allemande spécialisée dans les données de marché et de consommation Statista.D’après elle, au mois de janvier, 48,8% de la population de l’Afrique du Nord étaient présents sur les réseaux sociaux, devant les 41,3% de l'Afrique du Sud.L'Afrique de l'Ouest arrive en 3e position (13,3%), alors que l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale ont les taux les plus faibles avec respectivement 8,4% et 7,4%.

