https://fr.sputniknews.africa/20230403/les-habitants-de-ce-pays-africain-ont-passe-un-temps-record-par-jour-sur-internet-en-2022-1058391283.html

Les habitants de ce pays africain ont passé un temps record par jour sur Internet en 2022

Les habitants de ce pays africain ont passé un temps record par jour sur Internet en 2022

Selon un rapport du réseau privé virtuel Atlas VPN, les habitants de l’Afrique du Sud sont restés un temps record sur Internet en 2022. C’est le seul pays... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T15:47+0200

2023-04-03T15:47+0200

2023-04-03T15:47+0200

afrique

afrique du sud

internet

classement

record

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/05/1044707248_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_23900facb13c62d84161e335059a8bfb.jpg

Les Sud-Africains ont passé 9h38 par jour, soit 578 minutes, sur Internet en 2022, relate la plateforme de réseau privé virtuel Atlas VPN.Il s'agit du chiffre le plus élevé au monde, dépassant d'environ trois heures l’indice mondial, selon un rapport publié fin mars par ce service. Les données compilées proviennent de la société de recherche sur les médias sociaux We Are Social et de la plateforme d'analyse des médias sociaux Meltwater. Les données couvrent les utilisateurs âgés de 16 à 64 ans dans 46 pays.La diminution du temps passé en ligneD’après les données présentées par l’équipe d’Atlas VPN, le temps moyen passé à surfer sur Internet en 2022 a diminué de 20 minutes et a atteint 397 minutes (6h37) par jour. Cela équivaut à 2.415 heures par an, soit près de 30% de notre temps éveillé.Le temps passé en ligne varie considérablement d'un pays à l'autre. Alors que les Sud-Africains se sont avérés les plus accros à Internet en occupant la première place du classement, la deuxième position est occupée par le Brésil avec 572 minutes passées en ligne, soit près de neuf heures et 32 minutes. Et ce sont les Philippines qui clôturent le top 3. Leurs habitants ont passé 554 minutes (neuf heures et 14 minutes) sur Internet. Parmi le top 5 figurent aussi l’Argentine et la Colombie avec le même nombre – 541 minutes (neuf heures et une minute).Le rapport montre aussi que s'informer (57,8%), rester en contact avec ses amis et sa famille (53,7%), suivre l'actualité (50,9%), regarder des vidéos (49,7%) et accéder à des contenus éducatifs (47,6%) sont les cinq principales raisons pour lesquelles les gens passent du temps sur Internet.

afrique

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du sud, internet, classement, record