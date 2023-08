https://fr.sputniknews.africa/20230805/letop-10-des-pays-africains-pour-lancer-une-activite-en-ligne-revele-1061091723.html

Le top 10 des pays africains pour lancer une activité en ligne révélé

En plein boom des technologies informatiques, l’île Maurice, l'Afrique du Sud et la Tunisie sont les trois principaux marchés du commerce électronique B2C en... 05.08.2023, Sputnik Afrique

L’île Maurice reste de loin le pays le mieux préparé pour le commerce électronique en Afrique subsaharienne, selon une étude réalisée par Business Insider Africa. Le média a en effet dressé une liste des 10 meilleurs États africains pour démarrer une entreprise dans ce domaine. Il a analysé l'indice 2020 du commerce électronique d’entreprise à consommateur (B2C) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).Les quatre augmentations les plus importantes des scores de l'indice ont été enregistrées dans des pays en développement, à savoir l'Algérie, le Brésil, le Ghana et le Laos. Leurs scores ont augmenté d'au moins cinq points, en grande partie grâce à des améliorations significatives de la fiabilité postale.Un marché en développementCet indice montre l'état de préparation de 152 pays pour les achats en ligne, d'une valeur estimée à 4.400 milliards de dollars dans le monde en 2018, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente.Le classement tient compte de l'accès à des serveurs Internet sécurisés, de la fiabilité des services postaux et de l'infrastructure, mais aussi de la proportion des habitants utilisant Internet et possédant un compte auprès d'une institution financière ou d'un fournisseur de services d'argent mobile."Pour faciliter un commerce électronique plus inclusif, les pays africains gagneraient à rattraper leur retard dans tous les domaines politiques. Par rapport à l'indice 2019, il n'y a pas de changement global dans la valeur de l'indice", note l'étude.Voici les 10 pays africains en tête du classement:

