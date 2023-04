https://fr.sputniknews.africa/20230413/il-faut-etre-libre-en-matiere-de-souverainete-numerique-sinon-cest-de-la-colonisation-numerique-1058584232.html

Il faut être libre en matière de souveraineté numérique, sinon c’est de la "colonisation numérique"

Il faut être libre en matière de souveraineté numérique, sinon c’est de la "colonisation numérique"

Dans une interview accordée à Sputnik lors du forum sur les technologies de l'information Russie-Afrique, un directeur technique du Sénégal a souligné... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Se prononçant lors du Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information, qui a eu lieu ce 13 avril, Wack Ndiaye, directeur technique de Sénégal Numérique S.A., a abordé auprès de Sputnik, la question de la souveraineté numérique.Selon lui, "on ne peut pas parler de la souveraineté, si on n’a pas d’industrie numérique, si on dépend de la domination des plateformes numériques qui existent dans ce monde".L’interlocuteur a aussi déploré le fait que tous les serveurs Internet se trouvent aux États-Unis.Soutien de la RussieAinsi, il a exprimé le souhait que la Russie accompagne l’Afrique dans ce sens. Plus de 80% des logiciels utilisés aujourd’hui en Russie sont russes et "c’est intéressant pour nous".Il a noté que la Russie était très avancée technologiquement parlant, disposant d’un système de services numériques très développé. Il a donné l’exemple de la plateforme Yandex, qui existe aussi en Afrique.

