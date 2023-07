https://fr.sputniknews.africa/20230701/ces-pays-dafrique-sappretent-a-introduire-les-monnaies-numeriques-1060278926.html

Ces pays d’Afrique s’apprêtent à introduire les monnaies numériques

Ces pays d’Afrique s’apprêtent à introduire les monnaies numériques

Les banques centrales de 130 pays du monde se penchent sur le lancement des monnaies numériques, selon un rapport du centre d’études américain Atlantic... 01.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-01T22:45+0200

2023-07-01T22:45+0200

2023-07-01T22:45+0200

international

afrique

maghreb

afrique subsaharienne

afrique du nord

économie

monnaie nationale

numérisation

numérique

île maurice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0e/1045598890_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a167d2a5a46348dd05711e6a8591b44.jpg

Sur fond de croissance importante de l’usage des cryptomonnaies, la majorité des pays du monde dont ceux d’Afrique développent activement leurs monnaies numériques, indique un rapport du groupe de réflexion américaine Atlantic Council.En l’espace de deux ans, le nombre de pays souhaitant faire la conversion à la monnaie numérique est passé de 35 à 130 pays, ce qui représente 98% de l’économie mondiale, selon le document publié le 28 juin.D’ailleurs, les banques centrales de 11 pays ont déjà lancé les versions numériques de leurs monnaies nationales dont celles des Caraïbes et du Nigeria.Extension en AfriqueLe Nigeria, l’un des marchés les plus développés en Afrique en matière de commerce électronique, est devenu en octobre 2021 le premier pays du continent à lancer sa propre monnaie numérique, l’eNaira.Selon l’étude de l’Atlantic Council, la République de Maurice est le prochain pays sur la liste ou une roupie numérique devra voir le jour d’ici novembre 2023. En Tanzanie, le régulateur a mis en place une équipe technique multidisciplinaire pour examiner les aspects pratiques de cette monnaie numérique de la banque centrale (MNBC).L’Algérie cherchant à intensifier la numérisation des paiements, a aussi fait part de sa volonté d’adopter une monnaie numérique nationale sous le nom de "dinar numérique algérien". Celui-ci devrait constituer à terme un soutien à la monnaie fiduciaire physique.La Banque centrale du Maroc prône de son côté l’approfondissement du dialogue sur les monnaies numériques, émises par le régulateur bancaire.En revanche, le Sénégal de même que l’Équateur en Amérique latine ont renoncé au développement de leurs monnaies numériques nationales, signale le rapport, ainsi que la banque centrale du Kenya qui, après avoir publié un document de discussion sur une devise numérique, a pour sa part rétropédalé et a décidé de reporter cette option.Et les puissances mondiales?Un projet pilote d’émission de la monnaie numérique en Chine implique 260 millions de personnes et prévoit 200 scénarios, du commerce numérique aux paiements de relance du gouvernement.Deux autres grandes économies émergentes, l’Inde et le Brésil, prévoient également de lancer leur MNBC l’année prochaine.La Banque centrale européenne fait également une étude sur l’euro numérique, dont l’émission est prévue dans l’ensemble de la zone euro d’ici 2028.Cependant, aux États-Unis, les études sur un dollar numérique ne progressent que pour une version "de banque à banque", selon les recherches de l’Atlantic Council, alors que le développement au sens large de la version à l’usage public reste au point mort.

afrique

maghreb

afrique subsaharienne

afrique du nord

île maurice

algérie

maroc

nigeria

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, maghreb, afrique subsaharienne, afrique du nord, économie, monnaie nationale, numérisation, numérique, île maurice, algérie, maroc, nigeria, tanzanie