Ce pays africain s'apprête à lancer sa monnaie numérique

D’ici novembre 2023, une roupie numérique devra voir le jour. Travaillant sur ce dossier depuis 2020, la république de l’île Maurice a été l’unique pays à... 10.06.2023, Sputnik Afrique

La Banque centrale de l’île Maurice projette de lancer, dans le cadre d’une phase pilote, une monnaie numérique.À ce titre, l’institution a invité les populations, à savoir les particuliers tout comme les entreprises et les banques, à donner leur point de vue quant à la "roupie numérique" au plus tard le 16 juin, à savoir près de cinq mois avant son lancement prévu.Le 2 juin, un document à cet effet a été rendu public.Quid du reste de l’Afrique?Si la république n’est pas l’unique pays africain à étudier la possibilité de mettre en place une monnaie numérique, mais elle a été la seule à avoir obtenu à ce titre l’assistance technique du Fonds monétaire international (FMI).Après avoir publié un document de discussion sur une devise numérique, la banque centrale du Kenya a pour sa part rétropédalé et a décidé de reporter cette possibilité.

