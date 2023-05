https://fr.sputniknews.africa/20230523/ce-port-africain-dans-le-top-5-des-plus-performants-au-monde-1059425913.html

La Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence ont publié l’édition 2022 de l’Indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI).Le document évalue l’efficacité de 348 ports à conteneurs situés partout dans le monde, en mesurant le temps écoulé entre l’arrivée d’un navire au port et son départ du poste d’amarrage, une fois l’échange de cargaison réalisé.Parmi les ports africains, Tanger Med (Maroc) se place premier à l’échelle de son continent et 4e mondial.Les 45 autres ports à conteneurs africains figurant dans le classement mondial ont obtenu les résultats suivants en 2022:Le podium à l’échelle mondialeQuant au top-3 du classement, il est composé du port chinois de Yangshan suivi de celui de Salalah (à Oman) et de celui de Khalifa (à Abou Dhabi).L’objectif affiché du rapport sur l’indice mondial de performance des ports à conteneurs est d’identifier les lacunes des infrastructures portuaires commerciales et d’émettre des recommandations pour permettre aux États, compagnies maritimes, opérateurs de ports et de terminaux, affréteurs, entreprises de logistique et consommateurs, d’améliorer leurs performances dans ce domaine.Par ailleurs, le document constate globalement une amélioration des conditions opérationnelles depuis les perturbations sans précédent causées par la pandémie de Covid-19.

