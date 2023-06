https://fr.sputniknews.africa/20230609/lurgence-dune-monnaie-unique-africaine-pronee-par-le-kenya-1059811455.html

L’urgence d’une monnaie unique africaine prônée par le Kenya

L’urgence d’une monnaie unique africaine prônée par le Kenya

L’Afrique a besoin d’une monnaie unique le plus rapidement possible pour booster le commerce et l’intégration régionale, a estimé le chef de l’État kényan lors... 09.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-09T12:40+0200

2023-06-09T12:40+0200

2023-06-09T12:45+0200

afrique

monnaie

dollar us

kenya

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104134/99/1041349903_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8677e6a80e5852694b0fb0af0ad28fe1.jpg

Le Président kényan a appelé le 8 juin à la mise en place d'une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent.Cette déclaration a été faite lors du 22e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) en Zambie.Toujours selon le dirigeant kényan, son pays fait également face aux défis liés à l’exportation et à l’importation de marchandises en raison des problèmes avec le dollar américain.Il est temps d’agirLes pays africains doivent adopter des décisions audacieuses sans les attendre de l’extérieur, a pointé l'hôte du sommet, le Président zambien Hakainde Hichilema.En premier lieu, il faut éliminer les obstacles entravant le développement des communications et des échanges commerciaux, poursuit-il. Notamment, il convient de supprimer les postes de contrôle frontaliers pour diminuer les coûts du business et renforcer le commerce intérieur.Enfin, la stabilité et la sécurité de la région sont les conditions clés pour le progrès. Sinon, "il est impossible d’avoir un développement socio-économique", a estimé M. Hichilema, auquel le Président égyptien al-Sissi a officiellement remis la présidence du bloc lors du sommet. Ce dernier a exprimé le même point de vue concernant l’importance de la paix.Le dirigeant égyptien a aussi rappelé que le bloc avait un marché de 580 millions de citoyens avec un produit intérieur brut combiné de plus de 720 milliards de dollars. Ces indices ne laissent aucune excuse pour expliquer pourquoi le commerce ne devrait pas être amélioré, a-t-il indiqué.Dans un communiqué publié à l’issue de l’événement, le COMESA a déclaré disposer encore de 100 milliards de dollars de potentiel commercial et d'investissements inexploités.Le Sommet a été organisé sous le thème "Intégration économique pour un COMESA prospère ancré sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme". C’est la plus grande organisation économique régionale d'Afrique, avec 19 États membres et une population d'environ 390 millions d'habitants. Le groupement dispose d'une zone de libre-échange et avait lancé une union douanière en 2009.

afrique

kenya

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, monnaie, dollar us, kenya, afrique subsaharienne