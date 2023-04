"Une monnaie alternative des BRICS sera positive pour l’Afrique", pense un chercheur sud-africain

https://fr.sputniknews.africa/20230428/une-monnaie-alternative-des-brics-sera-positive-pour-lafrique-pense-un-chercheur-sud-africain-1058918566.html

"La monnaie de réserve alternative des BRICS pourrait avoir une influence positive sur les nations africaines. La plupart des pays africains sont des pays exportateurs de matières premières, en particulier de minerais, de pétrole et d'agriculture", a déclaré ce 28 avril à Sputnik Ashraf Patel, chercheur du Global Dialogue Institute et membre du réseau de groupes de réflexion des BRICS d'Afrique du Sud.Cela signifie créer "un mécanisme de paiement adéquat, doté de la capacité et des normes requises" et "travailler avec l'Union africaine ainsi qu'avec des organismes régionaux comme la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)", note-t-il.L’interlocuteur de Sputnik trouve que la création d’une nouvelle architecture financière avec une monnaie des BRICS et les échanges commerciaux et financiers alternatifs seront à l’ordre du jour au mois d’août au Cap qui reçoit les BRICS. Et cela aidera l’Afrique.La dédollarisation, une tendance définitiveM.Patel pense que les échanges commerciaux en monnaies locales instaurés entre de nombreux pays montrent que la tendance de dédollarisation du monde est définitive.Le dollar est-il réellement impacté?Pour le chercheur sud-africain, bien que le dollar domaine le domaine monétaire actuellement, à moyen et long terme développer les relations bilatérales en monnaie locale aura un impact négatif sur la monnaie de l’oncle Sam.

