https://fr.sputniknews.africa/20230529/lavrov-au-kenya-pour-renforcer-les-liens-russo-africains-selon-un-politologue-algerien-1059578911.html

Lavrov au Kenya pour "renforcer les liens russo-africains", selon un politologue algérien

Lavrov au Kenya pour "renforcer les liens russo-africains", selon un politologue algérien

À travers la quatrième visite du chef de sa diplomatie sur le continent africain et précisément au Kenya, Moscou veut renforcer ses liens avec l’Afrique d’une... 29.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-29T22:36+0200

2023-05-29T22:36+0200

2023-05-29T23:33+0200

opinion

afrique subsaharienne

kenya

russie

international

sergueï lavrov

visite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/09/1055794599_148:0:2384:1258_1920x0_80_0_0_26e6d34c74c5f9dc1324cf382df2d63a.jpg

Alors que l’Occident fait pression sur les pays africains pour les faire renoncer à leur position de neutralité par rapport au conflit ukrainien, la Russie crée un climat de confiance et la nouvelle visite de son ministre des Affaires étrangères au Kenya pourrait consolider les liens russo-africains, a déclaré à Sputnik ce 29 mai Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université algérienne de Blida II.Pour M.Soufi, la visite de M.Lavrov a aussi pour enjeu de contrer les pressions occidentales sur beaucoup de pays du monde, notamment en Afrique.Relations russo-kenyanesSelon l’enseignant-chercheur, cette visite devrait aussi permettre d’explorer les possibilités de développement vers l'avenir, les démarches à entreprendre ensemble, les investissements, et l’avenir de partenariat entre La Russie et le Kenya.La stabilité politique africaineL’interlocuteur de Sputnik pense que "les Russes […] peuvent aider surtout les pays africains à avoir une sécurité économique et sociale qui permet la stabilité politique". Et ce, en plus des savoir-faires russes dans les technologies médicales, le renseignement, l'aéronautique et autres secteurs.Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé à Naïrobi ce 29 mai. Il s’est entretenu avec le Président kényan William Ruto et le ministre des Affaires étrangères, Alfred Mutua. Selon le ministre, les entretiens ont été très fructueux.

afrique subsaharienne

kenya

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique subsaharienne, kenya, russie, international, sergueï lavrov, visite