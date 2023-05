https://fr.sputniknews.africa/20230529/un-cadeau-remarquable-offert-au-chef-de-la-diplomatie-russe-au-kenya--video-1059556261.html

Un cadeau remarquable offert au chef de la diplomatie russe au Kenya – vidéo

Une horloge représentant cinq animaux emblématiques du continent africain a été offerte au chef de la diplomatie russe lors de son déplacement ce 29 mai à... 29.05.2023, Sputnik Afrique

international

sergueï lavrov

kenya

visite

cadeau

horloge

En visite de travail au Kenya, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu un cadeau de la part du président de l’Assemblée nationale du pays, Moses Wetangula.Il s’agit d’une horloge représentant le "Big Five" d’Afrique, le nom des cinq principaux animaux de la savane: l’éléphant, le rhinocéros, le lion, le buffle et le léopard.De son côté, le chef de la diplomatie russe a offert comme cadeau une plaque avec le bâtiment du ministère des Affaires étrangères.Quatrième fois en un anCe lundi 29 mai, M.Lavrov est arrivé en visite de travail à Nairobi, où il a déjà négocié avec le président de l’Assemblée nationale du pays et a eu une rencontre avec les dirigeants du Parlement kenyan.Il s'agit de la quatrième visite du chef de la diplomatie russe sur le continent africain sur une année. En juillet dernier, il s'est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo. En janvier, il a visité l’Afrique du Sud, l’Eswatini, l’Angola et l’Érythrée, et en février, le Mali, la Mauritanie et le Soudan.Son déplacement se produit alors que Moscou développe activement ses liens avec l'Afrique. En juillet, le deuxième sommet et forum économique Russie-Afrique se déroulera à Saint-Pétersbourg.

international, sergueï lavrov, kenya, visite, cadeau, horloge