Voici les 10 pays d’Afrique aux plus grandes réserves officielles d'or

Voici les 10 pays d’Afrique aux plus grandes réserves officielles d'or

Le site allemand Statista a dressé le top-10 des pays africains possédant les plus grandes réserves d'or.

L’Algérie possède les plus grandes réserves d’or en Afrique; elles sont estimées à 174 tonnes, d’après un récent classement établi par le site allemand Statista. Elle est suivie par l’Afrique du Sud, avec une réserve de 125 tonnes, et la Libye, qui détient un stock de 117 tonnes.L’Égypte (80,73 tonnes) et le Maroc (22,12 tonnes) occupent respectivement les 4e et 5e places. Viennent ensuite le Nigéria (21,37 tonnes), Maurice (12,44 tonnes), le Ghana (8,74 tonnes) et la Tunisie (6,84 tonnes). Le Mozambique clôture ce top-10 des pays africains avec 3,94 tonnes. Selon les différentes banques centrales, la Russie occupe toujours la 4e place (avec l’équivalent de 574,2 milliards de dollars) du classement mondial dominé par la Chine (avec ce qui représente environ 3.300 milliards de dollars).

