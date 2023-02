https://fr.sputniknews.africa/20230206/e-pays-africain-dispose-des-plus-grosses-reserves-dor-sur-le-continent-1057833820.html

Сe pays africain dispose des plus grosses réserves d’or sur le continent

En 2022, les réserves d’or et de devises sud-africaines se sont établies à environ 60,6 milliards de dollars. Le pays a augmenté de 5% ses volumes en un an et est ainsi considéré comme le premier détenteur de réserves de ce métal précieux sur le continent africain, selon les données collectées par Sputnik. L’étude a été menée sur la base des informations des banques centrales nationales de 100 pays qui ont publié leurs données pour 2022 début février.Malgré son positionnement en tant que leader africain, dans le classement global l’Afrique du Sud occupe la 32e place.Le top 3 africain comprend ensuite le Nigeria avec 37 milliards de dollars (et 43e place dans le classement global) et l’Égypte avec 34 milliards (46e place globale). En 2022, Abuja et Le Caire ont vu leurs réserves d’or fondre de 8% et de 14% respectivement.Une dizaine de pays africains représentésParmi les pays africains représentés se trouvent le Maroc avec 32,2 milliards de dollars à la 50e place globale, l’Angola (14,5 milliards et 59e position), la Tunisie (7,82 milliards et 74e place globale), Maurice (7,79 milliards et 75e place globale), la Tanzanie (5,2 milliards et 80e place globale) et la Namibie (2,8 milliards et 91e place globale).La Namibie et l’Afrique du Sud sont les seuls pays africains à avoir augmenté leurs réserves d’or et de devises au cours de l’année dernière, de 2% et de 5% respectivement.

