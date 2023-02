https://fr.sputniknews.africa/20230206/la-russie-a-la-4e-reserve-dor-du-monde-1057832288.html

La Russie a la 4e réserve d'or du monde

La Russie a la 4e réserve d’or du monde

06.02.2023

En 2022, les réserves d’or et de devises russes se sont établies à environ 582 milliards de dollars, soit le quatrième volume dans le monde. L'étude a été menée par Sputnik sur la base des informations des banques centrales nationales de 100 pays qui ont publié début février des données pour l’année écoulée.Suite au déclenchement de l'opération spéciale russe en Ukraine en février 2022, les pays occidentaux ont imposé des sanctions à Moscou, gelant notamment environ la moitié de ses réserves en or et en devises. En agissant ainsi, l’Occident n’a pourtant pas réussi à porter atteinte à la stabilité financière de la Russie, et l'Europe elle-même se retrouve dans l'impasse des sanctions, comme l’a déjà indiqué le Président Poutine.Top-5Selon ce classement, la Chine s’est ainsi établie comme le premier possesseur d’or pour la 17e année consécutive. Le top 3 inclut également le Japon (environ 1.270 milliards de dollars) et la Suisse (924 milliards de dollars).Le pays hindou complète donc le top 5 avec 563 milliards de dollars.Sans changements significatifs dans le top 30L'Arabie saoudite, avec 460 milliards de dollars, est à la sixième place, ensuite viennent Hong Kong (7e avec 424 milliards de dollars) et la Corée du Sud (8e avec 424 milliards de dollars). Singapour, qui occupait la neuvième place en 2021, a perdu deux positions et est sorti du top 10, ce qui a permis au Brésil (325 milliards de dollars) de se hisser à la neuvième position et à l'Allemagne (295 milliards de dollars) à la dixième.Il n'y a pas eu de changements significatifs dans le top 30: le seul nouveau venu en 2022 était la Suède, qui a chassé les Pays-Bas de la 13e place.

