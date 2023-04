https://fr.sputniknews.africa/20230417/la-russie-dans-le-top-5-des-pays-qui-ont-le-plus-de-reserves-dor--1058671660.html

La Russie dans le top 5 des pays qui ont le plus de réserves d'or

La Russie dans le top 5 des pays qui ont le plus de réserves d'or

Bien que nombre d’États aient été contraints de réduire leurs réserves d’or, le top 5 des pays détenteurs de ce précieux métal reste le même, selon les données... 17.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-17T18:27+0200

2023-04-17T18:27+0200

2023-04-17T18:27+0200

or

afrique

russie

chine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/19/1045789196_0:210:1920:1290_1920x0_80_0_0_092976fbc4811951ca9c6b52fcfa482a.jpg

Les réserves d’or des banques centrales du monde ont diminué vers la fin du mois de février 2023 de 276,4 milliards de dollars au total, à 12.852 milliards de dollars, selon les calculs de Sputnik sur la base des données des banques centrales nationales. Une baisse ayant été précédée d’une augmentation enregistrée pendant trois mois.Par exemple, en fin d’hiver, la Chine a réduit ses réserves de 56,6 milliards de dollars, la Suisse de 31,9 milliards de dollars et la France de 24,3 milliards de dollars. Le Japon et la Russie ont également fait des réductions significatives, soit de 24,2 milliards de dollars et de 22,8 milliards de dollars. Le top 10 comprend ensuite l'Inde, l'Allemagne, la Thaïlande, l'Italie et la Turquie.Parallèlement, 26 pays ont augmenté leurs achats d’or, comme le Koweït (de 4,1 milliards de dollars), Singapour (de 2,4 milliards de dollars) et la Nouvelle-Zélande (de 1,98 milliard de dollars).Un top 5 stableMalgré ces fluctuations, le top 5 des réserves d’or reste le même. La Chine est le leader incontesté avec environ 3.300 milliards de dollars, la deuxième position est occupée par le Japon, dont les réserves sont de près de 1.200 milliards de dollars, ensuite arrive la Suisse avec des réserves d’or estimées à 898,2 milliards de dollars. La Russie occupe toujours la 4e place, ses réserves s’élevant à 574,2 milliards de dollars, suivie par l’Inde, dont les réserves s’élèvent à 560,9 milliards de dollars.

afrique

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

or, afrique, russie, chine