https://fr.sputniknews.africa/20221213/lalgerie-parmi-les-plus-grandes-reserves-dor-dans-le-monde-arabe-1057260079.html

L’Algérie parmi les plus grandes réserves d’or dans le monde arabe

L’Algérie parmi les plus grandes réserves d’or dans le monde arabe

Le Conseil mondial de l’or (CMO) a présenté une mise à jour du classement des pays possédant les plus grandes réserves d’or. L’Algérie est sur le podium parmi... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T15:38+0100

2022-12-13T15:38+0100

2022-12-13T15:38+0100

afrique

afrique du nord

algérie

conseil mondial de l'or

classement

arabie saoudite

liban

irak

egypte

libye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1045789196_0:210:1920:1290_1920x0_80_0_0_092976fbc4811951ca9c6b52fcfa482a.jpg

L’Algérie est classée à la troisième place des plus grandes réserves d’or dans le monde arabe avec une réserve estimée à 173,6 tonnes, d’après un classement établi par le Conseil mondial de l’or (CMO) et datant de 2021.Elle est surclassée ainsi par l’Arabie Saoudite avec une réserve de 323,1 tonnes et le Liban possédant un stock de 286,8 tonnes. L’Irak et l’Égypte occupent respectivement la 4e place avec 130,32 tonnes et la 5e place avec 125,31 tonnes d’or.Viennent ensuite la Libye, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie, la Syrie, le Maroc, le Bahreïn et le Yémen terminent le classement dans le monde arabe.Sur le plan mondialSur le plan mondial, l’Algérie occupe la 24e place. L’Afrique du Sud pointe à la 31e place avec des réserves d’or de 125,3 tonnes, toujours selon ce même classement du CMO.Plusieurs autres pays africains figurent dans ce classification, entre autres, le Maroc qui est à la 60e place avec 22,12 tonnes, le Nigeria à la 62e place avec 21,37 tonnes, le Ghana à la 69e place (8,74 tonnes), le Mozambique à la 83e place avec 3,94 tonnes et le Malawi qui pointe à la 101e place avec 0,4 tonne.Les États-Unis avec leurs réserves d’or de 8.133 tonnes détiennent le plus grand stock d’or au monde, dont la quantité représente 78,1 % du stock total. Ils sont talonnés par l’Allemagne, avec 3.355 tonnes et l’Italie avec 2.452 tonnes qui prennent les deux places du podium qui restent, selon un plus récent classement en date de septembre 2022.Avec un stock d’or de 2.299 tonnes, la Russie figure au 5e rang mondial, devant la Chine avec 1.948 tonnes.

afrique

afrique du nord

algérie

arabie saoudite

liban

irak

egypte

libye

koweït

qatar

émirats arabes unis

jordanie

syrie

maroc

bahreïn

afrique subsaharienne

ghana

nigeria

mozambique

malawi

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du nord, algérie, conseil mondial de l'or, classement, arabie saoudite, liban, irak, egypte, libye, koweït, qatar, émirats arabes unis, jordanie, syrie, maroc, bahreïn, afrique subsaharienne, ghana, nigeria, mozambique, malawi, russie, stockage, chine