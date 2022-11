https://fr.sputniknews.africa/20221125/or-vs-dollar-comment-le-ghana-va-metamorphoser-ses-achats-de-petrole--1057082230.html

Or vs dollar: comment le Ghana va métamorphoser ses achats de pétrole

Or vs dollar: comment le Ghana va métamorphoser ses achats de pétrole

Le Ghana, deuxième producteur africain d’or, envisage l’achat de produits pétroliers importés contre de l’or plutôt que contre des dollars, selon le... 25.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-25T09:54+0100

2022-11-25T09:54+0100

2022-11-25T10:02+0100

international

afrique subsaharienne

ghana

or

produits pétroliers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0a/1044227935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a143731b6f23755d07f928827f2d488.jpg

Le vice-Président ghanéen Mahamudu Bawumia a annoncé sur les réseaux sociaux un nouveau régime d’achat des produits pétroliers.Selon lui, le Ghana utilisera à ces fins de l’or plutôt que des dollars américains.M.Bawumia explique cette option par le fait que la demande de devises chez les importateurs de pétrole face à une diminution des réserves de change entraîne la dépréciation de la monnaie nationale et l'augmentation du coût de la vie.Réduire la dépréciation de la monnaie nationaleLe troc d'or contre du pétrole est, selon lui, l'un des changements de politique économique les plus importants au Ghana depuis l'indépendance.Le Ghana, qui est le deuxième producteur d’or en Afrique, produit également du pétrole, mais importe des produits pétroliers depuis la fermeture en 2017 de l’unique raffinerie du pays.Toutes les sociétés minières importantes du pays doivent vendre 20% de l’or raffiné à la Banque du Ghana avant son exportation. Le respect de cette directive est contrôlé par la Banque du Ghana en coordination avec la Precious Minerals Marketing Company (PMMC). Le gouvernement négocie un programme de secours avec le Fonds monétaire international alors que le pays, qui est producteur de cacao, d'or et de pétrole, fait face à sa pire crise économique depuis une génération.

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, ghana, or, produits pétroliers