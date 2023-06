https://fr.sputniknews.africa/20230623/le-maroc-lorgne-les-monnaies-numeriques-1060114724.html

Le Maroc lorgne les monnaies numériques

La Banque centrale du Maroc prône l’approfondissement du dialogue sur les monnaies numériques, émises par le régulateur bancaire, alors que le pays maghrébin... 23.06.2023, Sputnik Afrique

La Banque centrale du Maroc explore les possibilités d'utilisation des monnaies numériques, a fait savoir son directeur Abdellatif Jouahri. Ce type de monnaie provient d'une banque centrale contrairement aux cryptomonnaies, initiative toujours décentralisée.Il a noté que de nombreuses banques centrales de la région avaient fait des progrès dans l'exploration des CBDC, donnant l'exemple de son pays le Maroc où un groupe dédié à ce domaine avait été créé en 2021.Alors que de nombreux régulateurs se montrent prudents face au Bitcoin, les banques centrales ont rapidement compris que le maintien du statu quo n'était plus une option si elles veulent conserver leur rôle central d'émetteurs de devises, a ajouté Abdellatif Jouahri.Kristalina Georgieva, directrice du Fonds monétaire international (FMI), qui participait également à la table ronde, a prôné elle aussi la nécessité de poursuivre le dialogue sur les CBDC et "de rassembler et partager les connaissances et les informations au profit de nos pays membres en Afrique, au Moyen-Orient et au-delà".Vogue des cryptomonnaies au MarocLe Maroc connaît ces dernières années une croissance importante dans l'usage des cryptomonnaies. Fin 2022, le nombre de personnes qui les détiennent a atteint 1,15 million dans le pays, selon une étude du Policy Center for the New South (PCNS) portant sur 33 pays d'Afrique.Début 2023, les autorités du Maroc ont annoncé avoir finalisé un projet de loi concernant les cryptomonnaies. Toutefois, leur commerce reste actuellement interdit dans le pays.

