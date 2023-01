https://fr.sputniknews.africa/20230121/la-cryptomonnaie-bientot-legalisee-au-maroc-1057668499.html

La cryptomonnaie bientôt légalisée au Maroc?

La cryptomonnaie bientôt légalisée au Maroc?

Les autorités du Maroc ont finalisé un projet de loi concernant la cryptomonnaie, selon la mission commerciale de la Russie au Maroc. Cette nouvelle arrive... 21.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-21T21:50+0100

2023-01-21T21:50+0100

2023-01-21T21:50+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

cryptomonnaie

projet de loi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102274/77/1022747771_0:8:800:458_1920x0_80_0_0_d3f8cbe1bdf5a2e104e988db83241288.jpg

Le chef de la Banque centrale du Maroc, Abdellatif Djouahiri, a déclaré que le projet de loi sur la crypto-monnaie est "déjà prêt", rapporte la mission commerciale russe au Maroc sur sa chaîne Telegram.Commerce de crypto interdit au RoyaumeLe commerce de cryptomonnaies est pour l’instant interdit au Maroc.Cependant, en 2022, le Royaume en est devenu le marché avec la croissance la plus rapide en Afrique du Nord, comptabilisant plus de 1,15 million de citoyens détenant des portefeuilles crypto.Cryptomonnaies en AfriqueL’Afrique est le deuxième continent avec le plus grand nombre de possesseurs de cryptomonnaies après l’Asie, selon une étude de TripleA. Les pays africains au PIB le plus important abritent le plus d’actionnaires possédant des actifs numériques.Le Nigéria est au sommet du classement africain et numéro quatre mondial avec 22,33 millions de détenteurs de cryptomonnaies, soit 10,34% de la population. Il est suivi par l’Afrique du Sud (7,71 millions ou 12,45% de la population), le Kenya (6,10 millions ou 11,60% de la population), l’Égypte (2,37 millions ou 2,26% de la population) et la Tanzanie (2,32 millions ou 3,82% de la population).

afrique du nord

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, cryptomonnaie, projet de loi