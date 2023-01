https://fr.sputniknews.africa/20230118/une-monnaie-numerique-bientot-lancee-en-tanzanie-1057632804.html

Une monnaie numérique bientôt lancée en Tanzanie?

Une monnaie numérique bientôt lancée en Tanzanie?

La Bank of Tanzania étudie la possibilité d'adopter une monnaie numérique, en collaboration avec d'autres banques centrales. À savoir que six pays se sont déjà... 18.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-18T13:51+0100

2023-01-18T13:51+0100

2023-01-18T13:51+0100

tanzanie

monnaie

afrique subsaharienne

billets de banque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/12/1057632175_0:1202:2047:2353_1920x0_80_0_0_d7f0e76c0fa7f485cec1b20d9144c683.jpg

La Banque centrale tanzanienne annonce dans un communiqué publié samedi 14 janvier préparer le lancement de sa monnaie numérique. La date du début de l'émission n’est pour autant pas précisée.Afin de mener à bien ce projet, la Bank of Tanzania œuvre à surveiller, rechercher et collaborer avec divers associés, dont certaines banques centrales. L’objectif: créer une technologie adaptée à l’unité monétaire tanzanienne, en version numérique.La banque a décidé d’opter pour une insertion progressive, prudente et basée sur le calcul des risques qui y seront associés tout en déterminant la possibilité d’émission, de distribution et d’utilisation de cette monnaie, ainsi que les probabilités de contrefaçon.La MNBC est une version numérique des pièces et des billets de banque, elle est plus sûre et moins volatile que les crypto actifs, car elle est émise et régulée par une banque centrale.Un défi de tailleIl est à signaler que six pays se sont déjà engagés sur le même terrain, mais ont finalement décidé d’abandonné, en raison des défis structurels et technologiques. Parmi eux, la prédominance de l'argent liquide pour les transactions, les systèmes de paiement inefficaces, les taux d'intérêt élevés, et également les coûts de transaction prohibitifs.Le Nigéria est le deuxième pays après les Bahamas à avoir adopté une MNBC, en 2021. L’Afrique du Sud et le Ghana ont entamé un projet expérimental, pendant qu’une dizaine d'autres pays tels que le Rwanda, le Kenya, Maurice et la Namibie sont encore dans la phase de recherche.

tanzanie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tanzanie, monnaie, afrique subsaharienne, billets de banque