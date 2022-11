https://fr.sputniknews.africa/20221113/le-fmi-met-en-garde-contre-une-seconde-guerre-froide-cette-fois-entre-les-etats-unis-et-la-chine-1056808473.html

Le FMI met en garde contre une "seconde guerre froide", cette fois entre les États-Unis et la Chine

Le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine divise le monde en blocs opposés. Cela pourrait conduire à une nouvelle guerre froide, ceci... 13.11.2022, Sputnik Afrique

Si les États-Unis et la Chine érigent de nouvelles barrières commerciales pour gagner un avantage dans leur compétition géopolitique, cela pourrait déclencher un cycle destructeur qui nuirait à la classe moyenne et aux ménages défavorisés, a mis en garde Kristalina Georgieva dans une interview au Washington Post.Elle a évoqué la décision de l'ancien Président Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les marchandises en provenance de Chine. Cette diversification des chaînes d'approvisionnement après la pandémie avait du sens jusqu'à un certain point. Mais quand cela va "au-delà de la logique économique, cela nuirait aux États-Unis et au reste du monde", a-t-elle ajouté."Il fait assez froid" derrière le rideau de ferEn termes annuels, une économie mondiale découpée en camps opposés se contracterait de 1,5%, soit plus de 1,4 billion de dollars, selon les prévisions du FMI. En Asie les pertes en pourcentage seraient deux fois plus importantes, a prévenu Kristalina Georgieva.

