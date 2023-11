https://fr.sputniknews.africa/20231106/lalgerie-appelle-a-saisir-la-cour-penale-internationale-contre-israel-pour-ces-crimes-a-gaza-1063368548.html

L’Algérie appelle à saisir la Cour pénale internationale contre Israël "pour ces crimes" à Gaza

L’Algérie appelle à saisir la Cour pénale internationale contre Israël "pour ces crimes" à Gaza

Suite aux "crimes commis contre les Palestiniens" par Tsahal, la communauté internationale doit intenter un procès contre Israël au sein de la Cour pénale... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Le Président algérien a appelé les juristes venant des pays arabes et des organisations de défense des droits à entamer des poursuites contre Israël auprès de la Cour pénale internationale (CPI). Selon Abdelmadjid Tebboune, l’État hébreu doit être jugé pour ses crimes contre la Palestine.Il a mis en avant la violation des normes de valeurs humaines, éthiques, religieuses et légales en Palestine, "face à ce que le monde observe quotidiennement en termes de brutalité et de cruauté commises par les forces d’occupation contre le peuple palestinien, devant un silence mondial épouvantable".Le procès international efficace représente "le seul refuge du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes dans l’établissement de son État indépendant avec Jérusalem comme capitale", poursuit Abdelmadjid Tebboune.Soutien algérien à GazaLe 2 novembre, le parlement algérien a voté à l’unanimité pour accorder au Président Tebboune le droit de déclarer la guerre à Israël pour soutenir la bande de Gaza, si nécessaire. L’Algérie est ainsi devenue le premier pays arabe dont le parlement légitime officiellement les forces armées du pays à entrer dans le conflit israélo-palestinien.Le 1er novembre, le chef de l’État algérien avait appelé toutes les parties régionales et internationales à rechercher "un éveil urgent de la conscience de la communauté internationale" et à mettre fin à l’agression israélienne contre le peuple palestinien et la bande de Gaza. Le même jour, les députés algériens avaient tenu une séance pour discuter de la création d’un comité international chargé d’enquêter sur les crimes israéliens.En soutien au peuple palestinien, Abdelmadjid Tebboune avait également ordonné d’annuler tous les évènements envisagés à l’occasion de l’anniversaire de la révolution du 1er-Novembre 1954. Les premiers dons d’aide humanitaire algérienne ont été livrés dans la bande de Gaza début novembre. Ils comprennent des denrées alimentaires, des fournitures médicales, des vêtements et des tentes qui avaient été transportés par avion en Égypte.Depuis le 7 octobre, plus de 10.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza où l’armée israélienne mène la guerre contre le Hamas, a fait savoir ce 6 novembre le ministère gazaoui de la Santé. En Cisjordanie, on en compte 155 victimes et 2.250 blessés.

