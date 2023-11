"Crime contre l’humanité" et "agression barbare": Tebboune appelle à arrêter les hostilités à Gaza

"[L’Algérie] réitère son appel à toutes les parties régionales et internationales pour provoquer l’éveil de la conscience de la communauté internationale et faire cesser les frappes barbares sur les enfants, les femmes et les personnes âgées", a déclaré le chef d’État lors de son discours au peuple algérien du31 octobre, veille de la commémoration du 69e anniversaire de la Révolution algérienne.