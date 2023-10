https://fr.sputniknews.africa/20231030/de-nombreuses-manifestations-en-soutien-a-gaza-au-maghreb--images-1063197111.html

De nombreuses manifestations en soutien à Gaza au Maghreb – images

Des milliers de personnes ont défilé ce week-end au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie et précédemment en Algérie en guise de soutien à la population de la bande... 30.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-30T15:07+0100

Plusieurs pays africains se solidarisent avec les Palestiniens assiégés dans la bande de Gaza. Ce week-end, plusieurs manifestations ont eu lieu dans les pays du Maghreb.Au MarocLe 29 octobre, des dizaines de milliers de Marocains ont participé à un rassemblement à Casablanca. Ils ont brandi des drapeaux palestiniens et marocains, ainsi que des photos de la mosquée Al-Aqsa et des victimes palestiniennes.En MauritanieLe 27 octobre, des dizaines de Mauritaniens ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis à Nouakchott. Les manifestants ont scandé des slogans tenant Washington pour responsable de l’escalade.En TunisieToujours le 27 octobre, des centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Tunis. Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et tunisiens.En AlgérieEn Algérie, les derniers rassemblements en date ont eu lieu le 19 octobre. Des milliers de personnes y ont pris part.Précédemment, les autorités algériennes avaient décidé, en guise de solidarité avec Gaza, de reporter toutes les manifestations sportives et culturelles jusqu'à nouvel ordre.Situation dans la bande de GazaÀ ce jour, plus de 8.300 personnes dont plus de 3.400 enfantsont été tuées dans la bande de Gaza, plus de 21.000 ont été blessées, selon le ministère palestinien de la Santé.L’enclave est touchée par de fortes pénuriesd’eau, de nourriture, de carburant. Après avoir initialement mis en place un blocus total du territoire, Tel Aviv a convenu de reprendre l’approvisionnement en eau. Au total, ces derniers jours 117 camions d’aide humanitaire ont pu entrer dans l’enclave via le point de passage de Rafah à la frontière avec l’Égypte.Le 7 octobre Israël a déclenché une riposte militaire dans la bande de Gaza suite à un massacre perpétré le même jour par le Hamas dans le sud de l’État hébreu. Plus de 1.400 personnes, en majorité des civils, ont été tuées, le Hamas retient actuellement en otages environ 200 personnes. L’armée israélienne a mené des frappes massives. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, Tsahal a entamé une opération terrestre dans le nord de Gaza.

