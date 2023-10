https://fr.sputniknews.africa/20231014/en-soutien-a-la-palestine-lalgerie-suspend-tous-ses-evenements-festifs-1062790954.html

En soutien à la Palestine, l’Algérie suspend tous ses événements festifs

Le ministère algérien de la Culture a décidé de suspendre ou reporter tous les événements à caractère festif à cause de la "situation catastrophique" à Gaza... 14.10.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie a décidé de témoigner de sa solidarité avec les Palestiniens dans le contexte des frappes israéliennes sur la bande de Gaza en représailles de l’attaque sans précédent du Hamas.Le ministère algérien de la Culture a annoncé le 13 octobre "la suspension et le report de toutes les activités à caractère festif qui intervient suite à la situation catastrophique de nos frères palestiniens".Cette dernière semaine les initiatives en soutien aux populations de Gaza multiplient en Algérie. Ainsi, le 12 octobre, lors du match amical Algérie – Cap-Vert à Constantine, le drapeau palestinien était présent dans les tribunes aux côtés du drapeau algérien, relate TSA Algérie. Le 13 octobre, un rassemblement a eu lieu à Alger en soutien à la cause palestinienne.Situation à GazaLe 7 octobre des centaines de combattants du Hamas, mouvement islamiste palestinien, se sont infiltrés dans le sud d’Israël. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. Cette attaque d’ampleur a fait 1.300 morts, majoritairement parmi les civils.En représailles, l’armée israélienne a déclenché des frappes aériennes. Le 13 octobre, Tsahal a ordonné à la population du nord de l’enclave de se déplacer vers le sud en raison d’une opération militaire à venir.Le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Gaza a atteint les 2.200, plus de 8.700 personnes ont été blessées, rapporte le ministère palestinien de la Santé.L'UNICEF prédit une catastrophe humanitaire due au déplacement de la population de Gaza.

