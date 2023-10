https://fr.sputniknews.africa/20231021/la-tunisie-annule-le-festival-cinematographique-de-carthage-en-soutien-a-la-palestine-1062976453.html

La Tunisie annule le festival cinématographique de Carthage en soutien à la Palestine

La Tunisie annule le festival cinématographique de Carthage en soutien à la Palestine

Les autorités tunisiennes ont décidé d’annuler le festival cinématographique de Carthage, en signe de solidarité avec le peuple palestinien et compte tenu de... 21.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-21T15:20+0200

2023-10-21T15:20+0200

2023-10-21T15:20+0200

tunisie

cinéma

bande de gaza

annulation

festival

algérie

égypte

palestine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045957664_0:478:2592:1936_1920x0_80_0_0_ac1209383c5efa16f70ba1bb06051a18.jpg

La 34e édition des Journées du Cinéma de Carthage (JCC) a été annulée, a annoncé le 19 octobre le ministère tunisien des Affaires culturelles. La décision a été prise "en solidarité avec notre peuple frère palestinien et compte tenu de la situation humanitaire critique" dans la bande de Gaza, selon le communiqué.Le festival de Carthage, consacré au cinéma arabe et africain, devait avoir lieu du 28 octobre au 4 novembre. Cette année, une partie de sa programmation a été dédiée à la célébration de la production du cinéma palestinien. Le film Jenin du réalisateur palestinien Mohammad Bakri a été sélectionné pour la compétition officielle des longs métrages.Suspension des activités culturellesDepuis le 7 octobre, date de l’attaque meurtrière du Hamas sur le sud d’Israël et la riposte de l’État hébreu sur la bande de Gaza, plusieurs États à majorité arabe et musulman ont décidé de suspendre leurs activités culturelles.Ainsi, l’Algérie a dit avoir annulée tous les événements à caractère festif à cause de la situation catastrophique à Gaza.Le ministère égyptien de la Culture, a annulé la 45e édition du Festival international des films du Caire prévue en novembre.

tunisie

bande de gaza

algérie

égypte

palestine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tunisie, cinéma, bande de gaza, annulation, festival, algérie, égypte, palestine