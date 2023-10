En continu: Tsahal frappe des postes d'observation du Hamas dans des immeubles

Au 15ème jour du confit israélo-palestinien, le pilonnage de la bande de Gaza se poursuit. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'armée israélienne a indiqué sur Telegram avoir frappé "des centres de commandement, des lanceurs de missiles antichar et des infrastructures stratégiques du Hamas". Elle a également ciblé des tireurs et des observateurs postés dans des immeubles.

Des millions d'habitants de Gaza manquent de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de carburant. Et ce alors qu'environ 175 camions d'aide humanitaire restent bloqués du côté égyptien à la frontière, au terminal de Rafah. La première cargaison est censée arriver samedi "au plus tôt", a estimé Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'Onu.