Matchs à domicile palestiniens en Algérie: la FIFA et l'AFC disent "niet"

La Fédération internationale de football (FIFA) et la Confédération asiatique de football (AFC) n'ont pas autorisé l'équipe nationale palestinienne à disputer les matchs éliminatoires pour le Mondial 2026 et la Coupe d’Asie 2027 en Algérie, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).Il est à noter que la FIFA et l'AFC insistent sur le fait que les matchs à domicile de l'équipe nationale palestinienne doivent se dérouler dans une zone appropriée déterminée par les règles.Algérie prête à donner un coup de mainLes autorités algériennes avaient précédemment décidé de mettre des stades algériens à la disposition de l'équipe palestinienne sur fond d’une aggravation du conflit israélo-palestinien et des bombardements de la bande de Gaza. Dans le même temps, l’Algérie s’est déclarée prête à prendre en charge tous les coûts liés à l’organisation de ces rencontres, a souligné le communiqué. La FAF avait pour sa part annoncé la suspension des matchs du championnat national en solidarité avec les habitants de la bande de Gaza. Aggravation du conflit israélo-palestinienDepuis le 7 octobre, l’aile militaire du mouvement palestinien le Hamas, a lancé une attaque massive d'au moins 4.000 roquettes en provenance de la bande de Gaza contre Israël. Des combattants des Brigades Al-Qods ont pénétré sur le territoire israélien et ont pris des otages. En réponse, le Tsahal a lancé une opération d’envergure, menant des frappes aériennes dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a constitué un blocus de la bande de Gaza, interrompant la fourniture d’électricité, d'eau, de vivres, de médicaments et de carburants.Cette escalade palestino-israélienne a déjà causé de nombreux dégâts matériels et plusieurs milliers de victimes de part et d'autre.

