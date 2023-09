https://fr.sputniknews.africa/20230926/can-2025-et-2027-ce-pays-maghrebin-retire-officiellement-sa-candidature-1062372115.html

CAN 2025 et 2027: ce pays maghrébin retire officiellement sa candidature

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé avoir adressé un courrier à la Confédération africaine de football (CAF) pour lui faire part du retrait de sa candidature à l’organisation des Coupes d’Afrique des Nations (CAN) de 2025 et 2027.Réorganiser et redynamiser le football algérienSelon le communiqué, la FAF a argumenté cette décision par sa nouvelle relative à la stratégie de développement du football en Algérie.Cette année, l’Algérie a avec brio déjà abrité de grands tournois internationaux, dont les Jeux méditerranéens d’Oran, le championnat d’Afrique des joueurs locaux de football (CHAN) et les jeux panarabes en 2023.Pour l’heure, la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

