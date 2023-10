https://fr.sputniknews.africa/20231021/sommet-du-caire-sur-la-palestine-pas-de-declaration-finale-pour-cette-raison-1062986354.html

Sommet du Caire sur la Palestine: pas de déclaration finale pour cette raison

Il n’y a pas eu de déclaration commune à l’issue du Sommet de la paix qui s’est tenu ce 21 octobre en Égypte. En cause, le désaccord entre les délégations des... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Les participants au Sommet de la paix qui a réuni au Caire les représentants d’une trentaine de pays et organisations internationales et régionales, n’ont pas adopté de déclaration finale, a annoncé ce 21 octobre la chaîne de télévision Sky News Arabia.En effet, les délégations des pays arabes et européens ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur les parties du texte condamnant le mouvement palestinien, le Hamas, et la formule sur "le droit d'Israël à se défendre", selon les sources de Sky News Arabia.L’Égypte continue de défendre sa positionDe son côté, la présidence égyptienne a tenu à remercier tous les participants qui ont répondu à son appel pour discuter de la crise au Moyen-Orient.Dans un communiqué émis par la chancellerie du Président, le Caire réitère sa fermeté à soutenir les droits des Palestiniens en soulignant qu’il ne n'acceptera jamais un règlement de la question palestinienne au détriment de tout pays de la région. L’Égypte ne fléchira pas dans le maintien de la souveraineté et de la sécurité nationale à la lumière des circonstances et des situations de risques et de menaces croissants, insiste le document.

