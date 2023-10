https://fr.sputniknews.africa/20231015/legypte-propose-un-sommet-sur-lavenir-de-la-cause-palestinienne-1062826206.html

L’Égypte propose un sommet sur "l’avenir de la cause palestinienne"

L'Égypte propose un sommet sur "l'avenir de la cause palestinienne"

Un sommet international consacré au dossier palestinien pourrait se tenir en Égypte, a annoncé ce 15 octobre la chancellerie du Président Abdel Fattah al-Sissi à l’issue d’une réunion du Conseil national de sécurité qui s’est tenue au Caire concernant le du conflit israélo-palestinien.Les autorités égyptiennes réaffirment qu’il "n’existe pas d’alternative à la solution à deux États, tout en rejetant et en déplorant la politique de déplacement ou les tentatives de supprimer le problème palestinien aux dépens des pays voisins".Le Caire entend "poursuivre les contacts avec les partenaires régionaux et internationaux pour réduire l’escalade au Moyen-Orient et mettre fin aux frappes contre les civils" et pour fournir l’aide humanitaire requise. Le document réaffirme la volonté de l'Égypte de déployer tous les efforts possibles pour le retour au calme et pour "reprendre un véritable processus de paix".Le Conseil a également souligné que "la sécurité nationale de l'Egypte [était] une ligne rouge et que sa protection [était] sans compromis". L’offensive terrestre reportéeIsraël prépare une offensive terrestre contre la bande de Gaza. Tel Aviv est résolu à anéantir le Hamas qui a mené une attaque sanglante sur son sol le 7 octobre. Des milliers de Gazaouis quittent leurs foyers pour de se déplacer vers le sud de l’enclave, suite aux avertissements des autorités israéliennes qui ont ordonné l’évacuation par les civils de la partie nord de la bande de Gaza.L'armée israélienne avait prévu de lancer l’opération terrestre ce week-end, mais l’a reportée en raison de conditions météorologiques défavorables, affirme le New York Times.Les bombardements par Tsahal de la bande de Gaza ont déjà fait plus de 2.600 morts, d'après un récent bilan du ministère palestinien de la Santé.

