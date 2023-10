https://fr.sputniknews.africa/20231015/legypte-utilise-la-carte-de-la-sortie-des-etrangers-pour-exercer-des-pressions-sur-israel-1062825107.html

L’Égypte "utilise la carte de la sortie des étrangers pour exercer des pressions sur Israël"

Face au refus d'Israël d'acheminer l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, Le Caire a décidé de n'autoriser aucun étranger fuyant le conflit à accéder au... 15.10.2023

2023-10-15T21:24+0200

2023-10-15T21:24+0200

2023-10-15T21:24+0200

L'Égypte "a utilisé la carte de la sortie des étrangers comme monnaie d'échange pour faire pression sur Israël" afin qu'il autorise l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, mais Israël a jusqu'à présent toujours refusé d'autoriser l'entrée de toute marchandise ou aide à Gaza, a déclaré ce 15 octobre à Sputnik Samir Ghattas, directeur du Forum d'études stratégiques du Moyen-Orient.D’ailleurs, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, en visite officielle en Égypte, a annoncé ce 15 octobre dans l’après-midi que le poste de contrôle de Rafah, à la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza, serait rouvert. Il s’est déclaré certain que l’aide humanitaire parviendrait à la bande de Gaza puisque c’était la condition égyptienne d’évacuation des ressortissants américains.Les États-Unis "responsables" de la crise humanitaire au même titre qu’IsraëlM.Ghattas a tenu les États-Unis pour responsables de la situation actuelle en matière de livraison d’aide humanitaire à la bande de Gaza.Pas question d’accueillir des réfugiés palestiniens dans le Sinaï?Selon M.Ghattas, Israël pousse les Palestiniens à quitter la bande de Gaza et à se rendre en Égypte et dans le Sinaï, pourtant Le Caire rejette cette idée unilatérale. Pour Le Caire, les Palestiniens doivent rester sur leurs terres.L'aide humanitaire bloquée en ÉgypteM.Ghattas a informé Sputnik que l'aide humanitaire était déjà arrivée à l'aéroport d'El-Arich, en Égypte. Cette infrastructure a été choisie comme point de collecte de toute l'aide après qu’un long convoi d’aide humanitaire organisé par l’Égypte s’est arrêté devant le point de passage de Rafah.Des avions jordaniens se sont déjà posés à El-Arich, puis d’autres pays ont envoyé de l’aide aussi, selon lui.Escalade du conflit israélo-palestinienLa situation au Moyen-Orient s'est fortement détériorée après l'infiltration le 7 octobre, depuis la bande de Gaza en Israël, de militants des Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas. Le mouvement palestinien considère cette attaque comme une réponse aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.Tel Aviv a annoncé un blocus complet de la bande de Gaza et a commencé à effectuer des frappes sur la bande de Gaza, ainsi que sur certaines zones au Liban et en Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie. L’armée israélienne se prépare à lancer une opération terrestre dans la bande de Gaza.Prévue pour ce dimanche, l’opération a été reportée, notamment pour des raisons météorologiques qui empêchent l’aviation de couvrir les actions des forces au sol, selon les médias. Tsahal a appelé les civils du nord de la bande de Gaza à se déplacer vers le sud "pour leur sécurité". Plus de 600.000 Palestiniens ont déjà entamé leur évacuation.

