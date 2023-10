https://fr.sputniknews.africa/20231015/la-palestine-donne-sa-condition-pour-mettre-fin-au-conflit-avec-israel-1062825341.html

La Palestine donne sa condition pour mettre fin au conflit avec Israël

Pour arrêter les hostilités et éviter d’autres vagues de violences à l’avenir, les Palestiniens doivent avoir leur État dans les frontières de 1967 avec la... 15.10.2023, Sputnik Afrique

Le conflit israélo-palestinien se poursuivra jusqu'à ce que les Palestiniens obtiennent leur propre État indépendant avec la capitale à Jérusalem, a déclaré à Sputnik Mahmoud al-Habbash, conseiller du Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.Les intérêts territoriaux des deux parties sont à l’origine du conflit israélo-palestinien et source de tensions dans la région depuis de nombreuses décennies. La décision de la création de deux États -Israël et la Palestine- a été prise en 1947 par l'Onu, avec un soutien actif de l’Union soviétique. Cependant seul l'État israélien avait été fondé en 1948. L’instauration de l’État palestinien était depuis empêchée par les prétentions territoriales d’Israël qui annexait régulièrement des territoires palestiniens.Selon Mahmoud al-Habbash, "la priorité actuelle des dirigeants palestiniens consiste à mettre fin à l'agression contre la bande de Gaza pour cesser l'effusion de sang" des habitants de l'enclave ainsi que pour "entamer des négociations politiques qui conduiraient à la fin de l’occupation en tant que telle".Nouvelle escalade du conflit israélo-palestinienIsraël a subi le 7 octobre depuis la bande de Gaza une attaque à la roquette d'une ampleur sans précédent, dans le cadre de l'opération Déluge d'Al-Aqsa annoncée par les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas. Des combattants du mouvement ont pénétré en Israël par le sud.En réponse, l’armée israélienne a lancé l’opération Épée de fer dans la bande de Gaza. Quelques jours plus tard, Tsahal a repris le contrôle de toutes les colonies juives proches de la frontière avec Gaza et a lancé des frappes aériennes sur des cibles, notamment civiles, dans l’enclave. Israël a également annoncé un blocus complet de la bande de Gaza: il a ainsi suspendu son approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Le nombre de civils palestiniens tués a atteint 2.670 et 9.600 autres ont été blessés, a annoncé ce 15 octobre le ministère palestinien de la Santé. Côté israélien, l'escalade a fait 1.400 morts et 3.500 blessés, selon un nouveau bilan présenté le 15 octobre par la chancellerie du Premier ministre Netanyahou. Selon Tsahal, le Hamas détient 155 otages.Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les parties à cesser les hostilités. Selon le Président Vladimir Poutine, le règlement de la crise au Moyen-Orient n'est possible que sur la base de la formule des "deux États" validée par le Conseil de sécurité de l'Onu. Celle-ci prévoit la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est.

