https://fr.sputniknews.africa/20231013/poutine-precise-comment-des-armes-livrees-a-kiev-se-retrouvent-au-moyen-orient-1062775022.html

Poutine précise comment des armes livrées à Kiev se retrouvent au Moyen-Orient

Poutine précise comment des armes livrées à Kiev se retrouvent au Moyen-Orient

Le Président russe a constaté le transfert d’armes occidentales livrées à Kiev vers le Moyen-Orient où on assiste à une escalade du conflit... 13.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-13T19:29+0200

2023-10-13T19:29+0200

2023-10-13T19:29+0200

russie

ukraine

moyen-orient

international

vladimir poutine

armes

livraisons d'armes

livraison d'armes à l'ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060917691_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f314583761fb119b083f5519847345cc.jpg

Des armes en provenance d'Ukraine arriveraient au Moyen-Orient via le marché noir, a déclaré ce 13 octobre le Président russe Vladimir Poutine à l'issue de sa visite au Kirghizstan pour le sommet de la Communauté des États indépendants (CEI)."Je doute qu'il y ait eu des livraisons d'armes en provenance d'Ukraine. Mais je suis certain qu'il y a eu des fuites d'armes en provenance d'Ukraine. Le niveau de corruption en Ukraine est connu, il est très élevé. Le marché noir est constitué de telle sorte qu'il y a beaucoup de gens prêts à acheter, et en Ukraine, il y a beaucoup de gens prêts à vendre", a-t-il indiqué. Rien d'étonnantLe chef du Kremlin a émis des doutes quant à la possibilité de prises de telles décisions au niveau des dirigeants ukrainiens.La Russie comme médiateur dans le conflit palestino-israélienCommentant l'escalade du conflit israélo-palestinien, M.Poutine a fait remarquer qu'Israël était confronté à une attaque sans précédent, répondant à grande échelle et "avec des méthodes assez brutales".Il a rappelé que Moscou était prêt à jouer un rôle de médiateur dans la résolution pacifique de la crise, notant au passage l'échec de la politique américaine au Proche-Orient. Violence entre Israël et le HamasLe 7 octobre, Israël a été ciblé par une attaque massive de roquettes en provenance de la bande de Gaza, dans le cadre de l'opération Déluge d'Al-Aqsa dirigée par l'aile militaire du mouvement palestinien Hamas.L’armée israélienne a riposté en lançant l'opération Épées de fer. Selon Human Rights Watch, Tsahal a même utilisé des munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban les 10 et 11 octobre.Cette escalade a déjà fait des milliers de morts et au moins une dizaine de milliers de blessés, selon les ministères israélien et gazaoui de la Santé.

russie

ukraine

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, moyen-orient, international, vladimir poutine, armes, livraisons d'armes, livraison d'armes à l'ukraine