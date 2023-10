https://fr.sputniknews.africa/20231013/israel-a-utilise-du-phosphore-blanc-pour-bombarder-gaza-et-le-liban-selon-hrw-1062761819.html

Israël a utilisé du phosphore blanc pour bombarder Gaza et le Liban, selon HRW

Israël a utilisé du phosphore blanc pour bombarder Gaza et le Liban, selon HRW

Israël a utilisé des munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban, a établi Human Rights Watch. Ce type de munitions, à... 13.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-13T13:28+0200

2023-10-13T13:28+0200

2023-10-13T13:28+0200

proche-orient

israël

gaza

human rights watch (hrw)

bombardements

phosphore blanc

civils

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0c/1062742701_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f351855c397c3eb40cbb525b697d2a4.jpg

Israël a fait usage de munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban les 10 et 11 octobre 2023, affirme Human Rights Watch (HRW) après avoir vérifié des vidéos prises dans ces territoires.Les séquences montrent de nombreuses explosions aériennes de phosphore blanc provenant de tirs d’artillerie au-dessus du port de Gaza et de deux zones rurales le long de la frontière israélo-libanaise, selon le communiqué de l’organisation non gouvernementale internationale. De plus, HRW a recueilli les témoignages de deux personnes concernant l’une de ces attaques à Gaza.Fort effet incendiaireLe phosphore blanc peut être utilisé en tant qu’arme incendiaire capable de mettre le feu aux bâtiments et provoquer de graves brûlures au contact de la peau.L’utilisation de ce type d’armes dans des zones habitées "présente un risque élevé de brûlures atroces et de souffrances permanentes", selon Lama Fakih, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch.Ce rapport corrobore les déclarations du ministère palestinien des Affaires étrangères qui avait accusé le 10 octobre l'armée israélienne d'utiliser ce type de munitions. Il a été utilisé dans la zone d'al-Karama, dans la bande de Gaza, selon le ministère.Escalade au Proche-OrientLa situation au Proche-Orient s'est aggravée après une attaque de grande ampleur lancée le 7 octobre sur le sud d’Israël par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Cette opération a été nommée "Déluge d’al-Aqsa".En représailles, les forces de défense israéliennes ont lancé l'opération "Épées de fer" contre le Hamas dans la bande de Gaza. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, l'armée israélienne a repris le contrôle de toutes les colonies proches de la frontière avec Gaza et a commencé à lancer des frappes aériennes contre des installations, y compris civiles, dans l'enclave gazaouie.L’attaque sans précédent du Hamas en Israël a fait plus de 1.200 morts et près de 4.000 blessés, selon le ministère israélien de la Santé, tandis que le bilan s’établit à plus de 1.537 morts et plus de 6.000 blessés dans la bande de Gaza, selon le ministère gazaoui de la Santé.

proche-orient

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

proche-orient, israël, gaza, human rights watch (hrw), bombardements, phosphore blanc, civils