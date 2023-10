https://fr.sputniknews.africa/20231013/loperationrusse-en-ukraineet-lescalade-palestino-israelienne-pas-le-meme-combat-1062775504.html

L'opération russe en Ukraine et l'escalade palestino-israélienne: pas le même combat

L'objectif de l'opération spéciale russe lancée en Ukraine diffère complètement des actions menées depuis début octobre par Israël et le Hamas. Ces dernières... 13.10.2023, Sputnik Afrique

Les objectifs de l’armée israélienne et du Hamas, qui s’affrontent depuis le 7 octobre, ne sont pas les mêmes que celui de la Russie lors de son opération militaire spéciale en Ukraine. Pour Moscou, qui défend les régions ayant souhaité la réintégrer, il n’est pas question de tirer délibérément sur des cibles civiles, a déclaré à Sputnik Afrique Xavier Moreau, fondateur du Centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol.Deux poids, deux mesures dans chaque casSelon l'analyste politique, pour essayer de justifier le soutien disproportionné à l'Ukraine contre la Russie, l’Occident a inventé ce soi-disant "massacre à Boutcha" et des dommages collatéraux, qui le plus souvent d'ailleurs sont dus à la DCA ukrainienne qui a mal fonctionné et, il y a un missile anti-aérien qui tombe.Évidemment il y a une partie prise de l'Occident dans le cas d'Israël qui essaie d'hypertrophier les crimes qui sont commis, on ne peut pas le nier, par le Hamas, mais de cacher ceux qui sont commis par Tsahal, note M.Moreau."Oeil pour oeil, dent pour dent"Israël possède des armes de précision, mais cela ne change pas grand-chose dans la bande de Gaza où il y a une telle densité urbaine, estime M.Moreau.D'autant plus qu’Israël n’a "visiblement pas" le niveau de renseignement requis pour savoir ce qu’il bombarde. "Ce qui s'est passé ces six derniers jours, c'est une faillite complète du renseignement militaire israélien", insiste l’expert.Une invasion au sol sera désastreuse pour les deux partiesPour M.Moreau, donner maintenant l'assaut sur une zone urbaine qui est la bande de Gaza, va être une boucherie non seulement pour les Hamas et la population palestinienne, mais également pour le Tsahal.De plus, mobiliser 300.000 personnes pour un pays comme Israël avec six millions d'habitants, ça va coûter extrêmement cher, ça impacte.Situation au Moyen-OrientLe conflit entre Israël et le Hamas s'est aggravé le 7 octobre. Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du mouvement Hamas ont lancé une offensive contre Israël, qui a répondu en bombardant avec des armes de précision la bande de Gaza.Des affrontements qui ont déjà causé d'énormes dégâts et des milliers de pertes en vies humaines.

