https://fr.sputniknews.africa/20231012/berlin-enverra-aisrael-des-drones-destines-a-kiev-1062745085.html

Berlin enverra à Israël des drones destinés à Kiev

Berlin enverra à Israël des drones destinés à Kiev

Sur fond de conflit palestino-israélien, Berlin se dit prêt à soutenir Jérusalem dans ses efforts de défense en lui fournissant du matériel militaire, dont des... 12.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-12T19:57+0200

2023-10-12T19:57+0200

2023-10-12T19:57+0200

palestine

israël

allemagne

international

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/1a/1044164570_0:121:2691:1635_1920x0_80_0_0_5cbaa21bf9f91e5c2ffd34abd1a5587f.jpg

L'Allemagne permettra à Israël d'utiliser deux drones Heron de l'armée de l'air allemande, a déclaré ce 12 octobre Boris Pistorius, ministre de la Défense à la veille d'une réunion de l'Otan à Bruxelles.Selon le ministre, le gouvernement allemand se tient aux côtés d'Israël.Le 11 octobre, M.Pistorius avait approuvé une demande d'Israël d'utiliser deux drones Heron de fabrication israélienne, reçue le week-end dernier, a rapporté le Spiegel.Opération Déluge d’Al-AqsaLe 7 octobre au petit matin, la branche militaire du mouvement palestinien Hamas a lancé une opération dite Déluge d’Al-Aqsa contre Israël. Le Hamas avait parlé de plusieurs milliers de roquettes lancées contre l’État hébreu depuis la bande de Gaza.En réponse, des dizaines d’avions de l’Armée de défense d’Israël (Tsahal) ont frappé des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Selon Tsahal, le Hamas a mené des frappes terrestres, maritimes et aériennes. Depuis le début de l'escalade palestino-israélienne, les pertes de chaque côté sont considérables.Selon le bilan du 11 octobre, au moins 1.000 morts et plus de 5.000 blessés dans la bande de Gaza. Le nombre de victimes parmi les Israéliens s’élève à quelque 1.200 personnes, selon le journal Times of Israel. Près de 264.000 Palestiniens ont été contraints de quitter leurs foyers dans la bande de Gaza. Le Hamas et le Jihad islamique ont annoncé des tirs de roquettes sur Israël.Cessez-le-feu, couloir humanitaire...Le 7 octobre, inquiète, la diplomatie russe avait, dans la foulée, appelé Israël et la bande de Gaza à un cessez-le-feu immédiat. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova avait pointé du doigt le "non-respect des résolutions de l'Onu et du Conseil de sécurité, ainsi que du blocage effectif par l’Occident du travail des médiateurs internationaux au Moyen-Orient". De son côté, Pretoria souhaite incessamment la création de couloirs humanitaires en Palestine. Selon le Président sud-africain, l’Afrique du Sud est prête à coopérer avec la communauté internationale et à partager notre expérience de médiation et de règlement des conflits comme nous l’avons fait sur notre continent et dans le monde entier.Histoire du conflit palestino-israélienCe conflit a pris forme le 29 novembre 1947, au lendemain de la guerre et de l’Holocauste, lorsque l’Onu a voté un plan de partage de la Palestine, jusque-là sous le contrôle britannique. Deux États, un juif et un arabe, devaient voir le jour. Or, le 4 mai 1948, Israël a proclamé son indépendance, et les pays arabes -Égypte, Syrie, Jordanie, Liban et Irak- entrent en guerre dite des Six Jours en 1967 contre lui, mais Israël triomphe.Suite à cette victoire, Israël triple sa superficie: l'Égypte perd la bande de Gaza et le Sinaï, la Syrie perd le plateau du Golan, la Jordanie perd la Cisjordanie et Jérusalem-Est.À partir des années 1990, le conflit se caractérise par des intifadas et soulèvements palestiniens appelés "guerre de pierres". Suite à la seconde intifada, Israël retire ses troupes de la bande de Gaza en 2005, sans aucun accord politique. Le Hamas prend le contrôle total de ce secteur.Le 29 novembre 2012, la Palestine reçoit le statut d’État observateur auprès de l’Onu, qui lui permet de recevoir une reconnaissance de facto du statut d’État palestinien par la communauté internationale.

palestine

israël

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

palestine, israël, allemagne, international, drone